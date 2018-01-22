الفجيرة: وفاة 7 أطفال من عائلة واحدة اختناقا

توفي 7 أطفال من أسرة واحدة اختناقاً في منزلهم في الفجيرة في شرقي الإمارات، اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق لم تتضح أسبابه على الفور، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت بلاغاً من الأم يفيد بتعرض منزلها لحريق، مشيرة إلى أن أبناءها لا يزالون داخل المنزل.

وعند وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع في منطقة دبا، عثر على الأطفال السبعة وقد فارقوا الحياة بعدما تعرضوا للاختناق، وهم ثلاثة أبناء وأربع بنات أكبرهم 13 عاماً وأصغرهم خمسة أعوام.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، إن عملية جمع الأدلة لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق.