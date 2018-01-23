جثث قتلى داعش لا تزال تملأ شوارع الموصل القديمة

بعد ستة أشهر على استعادة مدينة الموصل في شمالي العراق، لا تزال جثث قتلى تنظيم الدولة الإسلامية المتفسخة والمتحللة تملأ شوارع المدينة القديمة، ما يؤرق حياة السكان ويعيق عودة كثيرين منهم.

داخل أحياء عدة في الموصل القديمة، يدخل قلائل المغامرين بعد تغطية أنوفهم وأفواههم بأقنعة أو قطع من القماش، بسبب رائحة العفن القوية التي تفوح في المكان.

وسط تلة الدمار الكبيرة المطلة على نهر دجلة، تبدو أشلاء وبقايا أطراف بشرية. تلك الجثث التي تتحلل منذ أشهر برائحة كريهة، لم تدفن بعد. وتبدو على الجدران في كل مكان، عبارة "مقبرة الدواعش"، التي كتبها بعض المقاتلين بالطلاء.

يؤكد السكان وعمال الإنقاذ أن تلك الجثث تعود لمقاتلين من تنظيم "الدولة الإسلامية"، ذلك أن ملابسهم وأزياءهم الأفغانية، ولحاهم الطويلة، وأحيانا الأحزمة الناسفة التي لا تزال على أجسادهم، تدل عليهم.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني أنها أنهت في العاشر من كانون الثاني/يناير، مهمتها التي كانت تهدف إلى انتشال جثث المدنيين من الأنقاض.

نقلت مئات من جثث رجال ونساء وأطفال من جميع الأعمار يوما بعد يوم في أكياس سوداء كبيرة.

يقول ضابط جهاز الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني في نينوى، ربيع إبراهيم حسن، إن الفرق كانت تواجه صعوبات يومية.

ويوضح أن "صعوبة العمل في المنطقة القديمة تمكن بصعوبة إدخال الآليات الثقلية لضيق الأزقة والطرقات ما يضطرنا إلى استخدام المعدات البسيطة والأيدي في الحفر وإخراج الجثث وهذا يستلزم وقتا وجهدا كبيرين".

ويؤكد عمال الإنقاذ أنه مع كل إشارة من إحدى العائلات، يبدأون البحث في أطنان الأنقاض التي غطت المدينة وحلت محل المدينة القديمة التي يعود تاريخها إلى قرون عدة.

ولتجنب دفن جثث مجهولة الهوية وازدياد الأشخاص في عداد المفقودين، يؤكد الدفاع المدني أنه لا يعمل إلا بحضور أقارب قادرين على التعرف على الجثث.

ويلفت مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو إلى أنه "تم رفع أكثر من 450 جثة داعشي من الأنقاض، ولا يزال المئات منها تحت الركام"، مشيرا إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" سرق ودمر غالبية آليات ومعدات السلطات المحلية.

يضيف الحبو أن موظفي البلدية يصلون بصعوبة إلى تلك الجثث بسبب وجود عبوات وأحزمة ناسفة وألغام لم تفككها القوات الأمنية بعد.

ومع ذلك، يحذر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار من أن الوقت يضيق.

ويقول العبار إنه يجب "رفع الجثث قبل تساقط الأمطار وحدوث فيضانات في النهر وارتفاع منسوبه الذي سيحمل الجثث ويزيد من تعفنها".

وفي حال تلوث النهر بفعل تلك الجثث، فسيكون من المستحيل تنقية المياه لأن محطات التكرير في المنطقة دمرت، وبفعل تسعة أشهر من المعارك الدامية في ثاني أكبر مدن العراق.

ويوضح مصدر طبي في مدينة الموصل طلب عدم كشف هويته أنه لم يتم الإبلاغ عن شيء حتى الساعة. لكن في حال لم ترفع الجثث المتحللة التي "تلوث الهواء والماء"، وفق المصدر نفسه، فإن "الفترة القادمة ستشهد تسجيل حالات مرضية".