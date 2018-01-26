الأردن يبدأ رفع الدعم عن الخبز قبل الموعد المحدد

أعلنت الحكومة الأردنية أنها سترفع الدعم عن الخبز، اعتبارًا من يوم غد السبت. ويأتي هذا الإعلان مفاجئًا إذ سبقه إعلان رسمي بأن رفع الدعم عن الخبز، الذي يعتبر من مواد الأساسية في الأردن، سيبدأ مع مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، اليوم الجمعة، عن السقوف السعرية لأصناف الخبز الشعبية المنتجة والمباعة في البلاد.

ويستمر التزام المخابز العاملة في المملكة بالأسعار حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يتم دراسة أوضاع سوق مبيعات الخبز، لتحديد أسعار جديدة العام المقبل، أو الإبقاء على الأسعار الجديدة.

ووفق الأسعار المعلنة اليوم، تم تحديد سعر كيلوغرام خبز العربي الكبير بـ32 قرشًا، صعودا من سعره الحالي البالغ 16 قرشا. وارتفع سعر كيلوغرام الخبز العربي الصغير إلى 40 قرشا من سعره الحالي البالغ 24 قرشا.

كذلك، صعد سعر كيلوغرام خبز الطابون، أو ما يطلق عليه في المملكة (المشروح أو المنقوش أو الوردة) إلى 35 قرشا، من سعره الحالي البالغ 18 قرشا.

ويأتي القرار بعد تقديم الدعم للسنة كاملة للفئات المستحقة، إذ عملت وزارة المالية على صرفه للمواطنين خلال مدى الأيام الماضية من الأسبوع الجاري. وأكد القضاة على أن الجهات المختصة ستراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر في السوق المحلية.

وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق من الشهر الجاري، رفع الدعم عن الخبز بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد.

وخصصت الحكومة مبلغ 171 مليون دينار في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وأرجعت الحكومة، الزيادات الضريبية ورفع الدعم، إلى تضييق الفجوة في عجز موازنة البلاد للعام الجاري، البالغ 1.75 مليار دولار.