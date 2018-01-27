8 قتلى بقصف خاطئ للتحالف الدولي لقاعدة عراقية

أعلن مسؤول عراقي محلي، اليوم السبت، مقتل ثمانية أشخاص معظمهم من قوات الأمن وجرح نحو عشرين آخرين بينهم ضابط كبير، إثر قصف شنته طائرة تابعة للتحالف الدولي بالخطأ على تجمع لقوة أمنية محلية، وسط بلدة البغدادي بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "ثمانية اشخاص بينهم ضابط استخبارات شرطة البغدادي وخمسة من عناصر الشرطة ومدنيان قتلوا، إثر قصف لطائرات للتحالف الدولي وسط البلدة استهدف قوة محلية عن طريق الخطأ".

وبين الجرحى مدير ناحية البغدادي وقائد شرطتها.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صدر لاحقا ملابسات الحادث ووعدت بفتح تحقيق بالحادث.

وقالت إن قوة عراقية كانت عائدة من عملية مداهمة لاحد "القيادات الإرهابية" لاحظت وجود "تجمع لمسلحين" من دون التنسيق معها. وأضافت أن طائرات التحالف قصفت هذا التجمع، الذي أكدت مصادر محلية لاحقا أنه قوة من الشرطة المحلية.

وأوضح البيان أنه "توفرت لدى قيادة العمليات المشتركة معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد أحد القيادات الإرهابية، وهو كريم عفات علي السمرمد في أحد بيوت ناحية البغدادي للاجتماع مع خلية إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأضاف "استنادا إلى تلك المعلومات كلفت على الفور قوة من لواء المشاة الثامن وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي لغرض مداهمة المكان واعتقال الإرهابي المطلوب للقضاء".

وتابعت قيادة العمليات المشتركة في بيانها "بعد تنفيذ المداهمة والقبض على الإرهابي وأثناء التفتيش وجمع الأدلة، تعرضت القوة إلى هجوم برمانة يدوية من أحد المنازل المجاورة مما استدعى الرد عليها بسرعة".

واشارت إلى أن "القوة انسحبت بعدها إلى مقر انطلاقها"، موضحة أنه "فِي طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب حيث استهدفتهم الطائرات الساندة للقوة".

وقالت مصادر محلية إن هؤلاء المسلحين هم قوة من الشرطة المحلية وعدد من مسؤولي سلطة المنطقة.