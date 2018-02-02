الصين: إصابة 18 شخصا في حادث دهس

خرجت سيارة عن مسارها صباح اليوم، الجمعة، في وسط شانغهاي، وسارت على الرصيف حيث دهست حشدا من المارة، ما أسفر عن سقوط 18 جريحا، على الأقل، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، كما اعلنت سلطات المدينة الصينية.

وقالت السلطات البلدية في بيان مقتضب إن الواقعة حدثت في الساعة التاسعة صباحا (الأولى بتوقيت غرينتش) بينما كان المارة في طريقهم إلى وظائفهم، مشيرة إلى أن النيران اندلعت داخل الشاحنة بعيد توقفها على الرصيف.

وأضاف البيان أن الشرطة فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الواقعة.

من جهتها نشرت وسائل إعلام حكومية صورا ظهرت فيها شاحنة ركاب صغيرة تشتعل النيران بداخلها، وقد استقرت على رصيف عند مدخل مقهى ستاربكس.

والمكان الذي استقرت فيه الشاحنة يقع على مقربة من منتزه الشعب الشهير في قلب شانغهاي، وقد فرضت حوله الشرطة طوقا أمنيا.

وبدا واضحا أن الشاحنة تجاوزت الحاجز الحديدي الذي يفصل الطريق عن الرصيف، إذ بدا متضررا بشدة.

وقالت الشرطة في نبأ لاحق إنها تعتقد أن الواقعة هي حادث طرق، وليس عملية.