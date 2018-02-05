تحالف السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي

أعلن متحدث باسم تحالف السعودية اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن المجاور باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غربي السعودية.

واتهم المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، الحوثيين بـ"إطلاق الصاروخ بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأضاف أن الصاروخ اعترض "في تمام الساعة السابعة وثلاثة وعشرون دقيقة (04:23 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الإثنين معتبرا أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية".

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة أطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه الأراضي السعودية، اعترضت جميعها.