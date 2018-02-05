  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

تحالف السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 17:11

تحالف السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي
اتهامات لإيران بدعم الحوثيون - صاروخ إيراني
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن متحدث باسم تحالف السعودية اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن المجاور باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غربي السعودية.

واتهم المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، الحوثيين بـ"إطلاق الصاروخ بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأضاف أن الصاروخ اعترض "في تمام الساعة السابعة وثلاثة وعشرون دقيقة (04:23 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الإثنين معتبرا أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية".

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة أطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه الأراضي السعودية، اعترضت جميعها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تحالف السعودية
#الحوثيون
#صاروخ بالستي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشل الحركة في موسكو
عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشل الحركة في موسكو

2018-02-05

وفاة عمار بن عودة أحد قادة حرب التحرير الجزائرية
وفاة عمار بن عودة أحد قادة حرب التحرير الجزائرية

2018-02-05

هولندا ترفض إعادة سفير تركيا وتسحب سفيرها من أنقرة
هولندا ترفض إعادة سفير تركيا وتسحب سفيرها من أنقرة

2018-02-05

الأكثر قراءة

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

2018-02-04
أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

2018-02-04
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2018-02-04
إدانة فلسطيني بقتل مستوطنة

إدانة فلسطيني بقتل مستوطنة "على خلفية قومية"

2018-02-04
نتنياهو يدعو

نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان

2018-02-04