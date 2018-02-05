وفاة عمار بن عودة أحد قادة حرب التحرير الجزائرية

أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الإثنين، أن بن مصطفى بن عودة الذي عرف باسم "عمار"، وكان بين 22 شخصية فجرت حرب التحرير الجزائرية التي انتهت باستقلال الجزائر عام 1962، قد توفي في مستشفى بلجيكي عن عمر ناهز 93 عاما.

وعمار بن عودة واسمه الحقيقي بن مصطفى بن عودة من مواليد عنابة (شرق) سنة 1925 وهو واحد من ثلاثة كانوا على قيد الحياة وشاركوا مع 19 آخرين في اجتماع جرى في النصف الثاني من حزيران/يونيو 1954 واتخذ خلاله قرار اللجوء إلى العمل المسلح لمواجهة الاحتلال الفرنسي.

وبعد الاستقلال شغل عدة مناصب دبلوماسية، وكان آخر منصب شغله هو رئيس مصف الاستحقاق الوطني، وهو هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مهمتها إسدال الأوسمة.

ومازال من "مجموعة ال22" عضوان هما عثمان بلوزداد (89 سنة) وعبد القادر لعمودي (93 سنة)، بينما توفي أو قتل الباقون سواء خلال الحرب من أمثال العربي بن مهيدي أو بعد الاستقلال مثل الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل في حزيران/يونيو 1992 بعد أشهر من تقلده منصب رئيس الجمهورية.

وكان قد بدأ الاحتلال الفرنسي للجزائر في 1830، وانتهى بعد حرب دامية شارك فيها بن عودة بجميع مراحلها، كما شارك في مفاوضات "إيفيان" التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 19 آذار/مارس 1962.

وفي 5 تموز/يوليو 1962 حقق الجزائريون مطلبهم بالاستقلال بعد سبع سنوات من الحرب المتواصلة ومليون ونصف مليون "شهيد" بحسب الجزائريين بينما يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف شهيد.