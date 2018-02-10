حزب الله: إسقاط الطائرة الإسرائيلية بداية لمرحلة جديدة

قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، في بيان له، إن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة إسرائيلية من طراز F-16 هو "بداية مرحلة إستراتيجية جديدة تضع حدًا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية".

وأدان حزب الله في بيانه "العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية".

وقال حزب الله: "إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيرية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة"، وأكد على "وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن جميع اللاعبين في المنطقة، بما في ذلك روسيا، غير معنيين بالتصعيد أو بجولة قتال واسعة النطاق في المنطقة.

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني فإن إسرائيل على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، منذ ساعات الصباح، وذلك على خلفية التصعيد الحاصل على الحدود الشمالية، وإنها تنظر بخطورة إلى الأحداث الأخيرة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل سترد على كل إطلاق نار آخر من سورية"، مضيفا أن جميع "اللاعبين" في المنطقة، بما في ذلك روسيا، غير معنيين بالتصعيد أو بجولة قتال واسعة النطاق في المنطقة.

في حين قال قيادي في قوات النظام السوري قوله إنه "لا يعتقد أن الوضع الحالي سوف يتطور إلى حرب إقليمية جديدة" وإن "الرسالة قد وصلت إلى إسرائيل".