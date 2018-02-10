شظايا صاروخ أرض - جو سوري تسقط في الأردن

قالت صحيفة "الغد" الأردنية، صباح اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية الأردنية المختصة تتعامل مع حادثة سقوط حطام يبدو أنه لطائرة أو صاروخ في بلدة ملكا بمحافظة إربد، في حين أكد مصدر أمني عدم وقوع أي إصابات أو أضرار، وأن الحطام سقط بمنطقة خالية من السكان.

وقال المصدر لـ"الغد"، إن التحقيق جار لتحديد مصدر الحطام، مشيراً إلى أن بيانا رسميا سيصدر حول الحادثة.

ووفق مصادر محلية فإن أصوات انفجارات هزت البلدة، ودفعت بعض السكان للوصول إلى مكان مصدر الصوت، قبل أن تحضر الأجهزة الأمنية المختصة وتتعامل مع الحادثة.

يشار إلى أن بلدة ملكا قريبة من الحدود السورية الإسرائيلية، حيث أسقطت الدفاعات الجوية السورية، اليوم، طائرة "أف16" إسرائيلية، وتعرضت أراض سورية لغارات إسرائيلية

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الحديث عن صاروخ "أرض – جو" أطلقتها الدفاعات الجوية السورية باتجاه الطائرات الإسرائيلية.