30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق: ثلث المطلوب تقريبًا

في مؤتمر أقيم في الكويت، اليوم الأربعاء، تعهدت الدول المختلفة برصد مبلغ يصل إلى نحو 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق بعد تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وهو مبلغ بالكاد يصل إلى ثلث المبلغ المطلوب، وهو 88 مليار دولار.

وومن المبلغ الممنوح، شاركت الدول العربية بنحو 7.5 مليار فقط، رغم إعلان مدير عام وزارة التخطيط العراقية، قصي عبد الفتاح، خلال مؤتمر الكويت، أن بلاده بحاجة إلى 22 مليار دولار بصورة عاجلة، و66 مليار دولار على المدى المتوسط.

وجاءت التعهدات المالية على النحو التالي:

دول ومؤسسات عربية

تعهدت الكويت بتقديم نحو ملياري دولار مناصفة بين قروض وفرص استثمار للعراق. فيما تعهدت السعودية بتقديم نحو 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار لمشاريع إعادة الإعمار، و500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية إلى العراق. وأعلنت قطر تقديم قروض واستثمارات بقيمة نحو مليار دولار.

وتعهدت الإمارات بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، فضلًا استثمارات قائمة في القطاع الخاص بقيمة 5.5 مليارات دولار، في مشروع معسكر الرشيد وميناء أم قصر (جنوب).

ومعسكر الرشيد هو تجمع وسط العراق يشمل بناء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية ومرافقها، وقد أحيل قبل سنوات إلى شركة إماراتية.

كذلك، أعلن الصندوق العربي الإنمائي عن الوصول إلى تسوية مالية مع العراق بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما سيقدم البنك الإسلامي للتنمية قرضًا بقيمة 500 مليون دولار.

تركيا والاتحاد الأوروبي

تعهدت تركيا بتقديم نحو 5 مليارات للعراق على شكل قروض وعقود استثمارية، في قطاعات اقتصادية حيوية. وأعلنت ألمانيا اعتزامها تقديم مساعدات بقيمة 350 مليون يورو (425 مليون دولار) في 2018.

وتعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار نحو 400 مليون يورو (490 مليون دولار) كمساعدات إنسانية في العراق. وأعلنت بريطانيا تقديم مليار دولار سنويًا للعراق على شكل ائتمان (قروض) صادرات على مدى 10 سنوات.

كذلك، أعلنت إيطاليا عن منح العراق قروضًا ميسرة بقيمة 260 مليون يورو (316 مليون دولار)، ومساعدات بـ 11.5 مليون يورو (14 مليون دولار).

وأعلنت فنلندا دعمها العراق بنحو 10 ملايين دولار لإزالة الألغام، بينما قدمت ماليزيا 100 ألف دولار.

البنك الدولي والولايات المتحدة

وتعهد البنك الدولي بتقديم نحو 1.27 مليار دولار، لمساعدة الشعب العراقي، عبر تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز إمدادات المياه، وإيجاد فرص عمل.

وأعلنت الولايات المتحدة استعداد بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لوزارة المالية العراقية، في إطار خطة إعادة الإعمار.

وزارات ومنظمات غير حكومية

وانطلقت في الكويت، منذ الإثنين الماضي، أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، تسعى إلى الحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي سيطرحها العراق في المؤتمر.

وبالتزامن مع المؤتمر، نُظم، الإثنين الماضي، مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق، واستمر يومًا واحدًا في الكويت، وتمكن من جمع تعهدات بنحو 330.13 مليون دولار.

وتضمنت المساعدات حوالي 130 مليون دولار من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تعهدت وزارة الأوقاف وبيت الزكاة الكويتي بتقديم قرابة 35 مليون دولار.

وتعهدت جمعية السلام بتقديم 15 مليون دولار، وجمعية العون المباشر بـ10 ملايين دولار، وجمعية النجاة بتقديم 10 ملايين دولار.

كما تعهدت الجمعية الكويتية للإغاثة بتقديم 10 ملايين دولار، وجمعية الهلال الأحمر بتقديم 2.5 مليون دولار.