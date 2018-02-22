انهيار مبنى سكني في مصر يسفر عن مقتل 10 أشخاص

انهيار مبنى سكني في محافظة القاهرة يسفر حتى الآن عن مقتل 10 أشخاص وما زال البحث عن المفقودين تحت أنقاض العمارة المكونة من خمسة طوابق، مستمرًا.

وانهارت العمارة في منطقة عشوائية باسم، منشأة ناصر، فيما تكثف فرق الإنقاذ جهودها لإنقاذ باقي سكان العمارة.

وتدفع هيئة الإسعاف بالمزيد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويذكر أن حوادث انهيار المباني والعقارات السكنية، تحدث بشكل دوري ومنذ سنوات طويلة، وما زال الناس يسكنون مبان كثير آيلة للسقوط.

ويدور نقاش طويل منذ سنوات حول مسببات هذه الظاهرة، واتدعى بعض المهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني، أنّ المسببات لهذه الظاهرة هي كثيرة وتنم عن عدة عوامل منها غياب المراقبة على معايير البناء المرخص بحسب الوزارات، فحسب مبنى منظومة البناء المصرية، فعملية البناء تحتاج إلى تحقق أربعة أطراف، وهم "المهندس، المقاول، المستقبل للخدمة، المالك".

وتنم هذه المشكلة عن عدّة عوامل، أهمها الخلل في مفهوم "العمارة" الذي ينعكس على الخلل الإداري للمنشئات وعدم مراقبة طرف الممولين، أي، المالكون بشكل خاص.

كما وأشاروا أيضًا، إلى أنّ هناك نقص في جودة المواد البنائية، وألقوا باللوم أيضًا على عدم مراقبة البناء الغير مرخص من قبل الهيئات المسؤولة.

ويشار إلى أنّه لم يُعرف سبب انهيار هذا المبنى بعد.