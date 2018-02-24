ارتفاع حصيلة تفجيرات مقديشو إلى 38 قتيلا

قتل ما لا يقل عن 38 شخصا، الجمعة، في اعتداءين بسيارتين مفخختين استهدفا القصر الرئاسي وفندقا في مقديشو عاصمة الصومال، على ما أفادت أجهزة الإغاثة الصومالية لوكالة فرانس برس.

وقال عبد القادر عبد الرحمن أدن من جهاز سيارات الإسعاف (أمين) "لدينا ما لا يقل عن 38 قتيلا" بعدما كان أفاد الجمعة عن حصيلة مؤقتة من 18 قتيلا.

واستهدف التفجير الأول الذي أعقبه إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر الحكومة، وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان فندق "دوربين" القريب.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية إبراهيم محمد "اؤكد أن هجوما وقع قرب القصر الرئاسي"، مضيفا أن "سيارة مفخخة أخرى انفجرت قرب فندق افتتح أخيرا".

وأورد ضابط آخر يدعى عبد الله أحمد أن قوات الأمن قتلت خمسة من المهاجمين و"الوضع عاد إلى طبيعته".

وتبنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة التفجيرين في بيان على الإنترنت مؤكدة أنها استهدفت مقرين حكوميين.

ونسب إلى الاسلاميين الشباب اعتداء بشاحنة مفخخة في 14 تشرين الاول/اكتوبر في وسط مقديشو، هو الأكثر دموية في تاريخ الصومال إذ أوقع 512 قتيلا على الأقل.