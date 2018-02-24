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قمة أميركية بآذار لاحتواء الأزمة الخليجية

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 18:14

قمة أميركية بآذار لاحتواء الأزمة الخليجية
صورة توضيحية (الأناضول)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : خالد السيد

تحاول واشنطن منذ بدأ الأزمة الخليجية أن تتوصل إلى حلّ ينهيها، وفي إطار هذه المحاولات قال مسؤولان أميركيان، إنّ الرئيس الأميركي، دونلاد ترامب، سيلتقي في الأشهر القريبة مع قادة قطر والسعودية والإمارات.

وصرّح مسؤول أميركي، أن ترامب يعتزم أن يلتقي في آذار/مارس ونيسان/ أبريل، بولي العهد السعودي، الأمير محمدج بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثالني، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل، عقد قمة لمجلس التعاون الخليجي، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

العمادي: دول الحصار تضغط على قطر لوقف إعمار غزة
قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي، اليوم السبت، إن دول الحصار تضغط على قطر لوقف دعم غزة، لكنه أكد أن الدوحة "لديها واجب إنساني مهم لن تتخلى عنه، لأن المواطن بغزة مظلوم ويستحق الأكثر".
 

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر، في حزيران/يونيو، متهمين إياها بدعم "الإرهاب" ودعم وإيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن هذه الدول تريد تقييد سيادتها.

وتتطلع واشنطن إلى تمهيد الطريق لعهد قمّة بحلول فصل الصيف، وقال مسؤول أميركي ثاني، " نتطلع إلى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الاستراتيجية الأخرى مثل إيران".

ويذكر أنّ من ضمن شروط الدول المقاطعة لقطر لحل الأزمة الخليجية، هو التوقف عن دعم حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، والتي تضغط عليها في الآونة الأخيرة لوقف المساعدات التي تقدمها حكومة قطر لإعمار قطاع غزة المحاصر.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطر
#السعودية
#الإمارات
#الأزمة الخليجية
#ترامب

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