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الحريري يتلقى دعوة لزيارة السعودية

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 19:45

الحريري يتلقى دعوة لزيارة السعودية
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ذكر المكتب الصحفي لرئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الإثنين، أنه تلقى دعوة من مبعوث سعودي لزيارة المملكة، وأنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وقال الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت إن "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة"، على حد تعبيره.

يذكر أن الحريري قد استقال بشكل مفاجئ في بث تلفزيون من الرياض، في تشرين الثاني، نوفمبر الماضي. وفي أعقاب عودته إلى لبنان بعد أسابيع، تراجع عن استقالته.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سعد الحريري
#لبنان

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