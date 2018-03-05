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السعودية: عدد المعتقلين بتهم أمنية يتجاوز الـ 5051

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 13:10

السعودية: عدد المعتقلين بتهم أمنية يتجاوز الـ 5051
صورة توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : خالد السيد

تقوم قوات الأمن السعودي منذ ما يزيد عن الأسبوعين، باعتقال كثيرين بتهم أمنية ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين الأمنيين في سجون السعودية إلى 5051 معتقلًا، بحسب الصحيفة السعودية، "عكاظ".

وتوزع المعتقلين على ذمة قضايا أمنية في السعودية بحسب الصحيفة إلى 4419 سعوديًا، و315 يمنيًا، و204 سوريًا، و68 مصريًا، و18 أردنيًا، و12 من البحرين، و5 عراقيين وتسعة من جنسيات أخرة.

وبينت الجريدة أن عدد الموقوفين خلال الشهرين الماضيين بلغ نحو 91 متهما من 8 جنسيات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في حوزة التنظيمات "الإرهابية" من المتفجرات، بحسب المصدر ذاته، 47 طناً من المواد المتفجرة، وثلاثة صواريخ "آر بي جي"، وضبط أكثر من 240 حزاماً ناسفاً، و450 قنبلةً يدويةً، و374 قذيفة "سام 7".

وتم إحباط تنفيذ 233 عملية "إرهابية" حاولت أن تنفذها تنظيمات في الفترة ما بين العام 1979، وحتى2017.

وبلغ عدد الضحايا المدنيين في هذه العمليات الـ 3007، و333 عنصر أمني، وقتل من المنفذين 695.

ويُذكر أنه بحسب تقرير بداية العام 2018 لمؤسسة حقوق الإنسان العالمية، "هيومان رايتس واتش"، أنّ وزارة العدل السعودية تقوم بإجراء محاكمات غير قانونية، بحيث أنّ معتقلين كثر، ومنهم أطفال أيضًا، لا يعرفون ما هي التهم "الأمنية" الموجهة إليهم، وأنّ بعض آخر يتم اعتقاله جرّاء تهم "فضفاضة" مثل " الخروج على ولي الأمر".

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#اعتقالات أمنية
#الأمن السعودي

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