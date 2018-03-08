عملية عسكرية لبغداد وأنقرة ضد المسلحين الأكراد بالعراق

نقلت قناة تلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله، اليوم الخميس، إن أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

ونسبت قناة سي.إن.إن ترك إلى تشاووش أوغلو قوله للصحفيين على متن طائرة في طريقه من ألمانيا إلى النمسا، إن عملية عفرين في شمال سورية ستستكمل بحلول أيار/مايو. وبدأت تركيا العملية في 20 كانون الثاني/ يناير، ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأضاف أن العملية التي ستجري عبر الحدود مع العراق قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو أيار في إشارة إلى أن القوات التركية قد تتحرك إلى شمال العراق بعد العملية الحالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنيسل، في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح جاويش أوغلو، أن تطهير العراق من "بي كا كا" وسائر التنظيمات الإرهابية، ليس مهماً لتركيا فحسب بل مهم أيضاً لسورية والعراق.

وأكد الوزير التركي، أن العراق حقق نجاحاً كبيراً في محاربة "داعش"، إلا أن عناصر " بي كا كا " بدأوا بالنزول من الجبال إلى مدينة كركوك في الوقت الراهن.

وأكد جاويش أوغلو أن العراق لن يشعر بالأمن مع وجود منظمة "بي كا كا " على أراضيه، مبيناً أن بغداد وإدارة إقليم شمال العراق منزعجتان جداً من تواجد إرهابيي "بي كا كا" على الأراضي العراقية.

وحول عملية الجيش التركي والسوري الحر في عفرين، قال جاويش أوغلو "كلما انتهت عملية غصن الزيتون مبكراً كلما كان إرساء الاستقرار في عفرين أسرع، الأمر الذي سيُمكن عودة السكان المدنيين إلى المنطقة".

وأضاف" نأمل أن تنتهي عملية غصن الزيتون في يأقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن القوات التركية سيطرت على المناطق الجبلية في منطقة عفرين وعلى الشريط الحدودي، مؤكداً أن قوات غضن الزيتون تتقدم نحو مدينة عفرين.

وأوضح "ينبغي علينا أن نكون حذرين عندما نصل إلى عفرين، لكي لا يتأثر المدنيون، هدفنا هم الإرهابيون، نحن نبدي حساسية كبيرة أكثر من الآخرين في مسألة المدنيين والمساعدات الإنسانية".

ورحب جاويش أوغلو، بالخطوات التي اتخذتها النمسا بشأن حظر استخدام رموز ورايات منظمة "بي كا كا" الإرهابية على أراضيها، مؤكداً بالقول "ينبغي أن لا تشعر التنظيمات الإرهابية أنها في جنة بأوروبا، وينبغي أن يتم التعامل معها بنفس الطريقة في كل مكان".

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش"، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.