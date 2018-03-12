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إدراج "أرامكو" في البورصة قد يتأجل حتى 2019

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 18:44

إدراج "أرامكو" في البورصة قد يتأجل حتى 2019
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الإثنين، إن طرح أسهم في شركة "أرامكو" السعودية، للاكتتاب العام هذه السنة كما كان مقررا في السابق أمر مستبعد، مرجحة ان يتم تأجيل هذا الطرح التاريخي لعملاقة النفط حتى 2019.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين أنهم أبلغوا من قبل مسؤولين سعوديين بإمكانية التأجيل حتى بداية العام المقبل على أقل تقدير، بينما تستمر عملية تقييم الشركة الأكبر في العالم.

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وكانت أبرز المعلومات التي جمعتها الصحيفة حول التعذيب الذي حصل أثناء الاعتقال، هو مقتل اللواء السعودي، علي القحطاني...
 

وذكر هؤلاء أن القيمة التي يجري التدقيق فيها حاليا ومحاولة تثبيتها، هي ألفي مليار دولار، وكان قد حددها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرين إلى أن لبورصة لندن فرصة في الحصول على الاكتتاب الذي تحاول استقطابه كبرى بورصات العالم.

من جهتها، قالت "أرامكو" في رد مكتوب على أسئلة وكالة "فرانس برس" إنها "تواصل التدقيق في الخيارات حيال دخولها إلى البورصة".

وفي مسعى لمواجهة تراجع أسعار النفط، تنوي المملكة الغنية التنازل عن أقل من 5% من حصصها في "أرامكو" وعبر إدراجها في البورصة، في إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط بشكل كبير. وكانت حددت النصف الثاني من 2018 موعدا لهذا الطرح.

ومن المقرر أن تؤدي عملية طرح الأسهم التي ستكون الأكبر في التاريخ، إلى عائدات ضخمة يمكن أن تصل إلى مئة مليار دولار للسعودية، التي تعاني من صعوبات اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط منذ 2014.

وقال معهد "كابيتال ايكونوميكس" المالي، تعليقا على إمكانية التأجيل، إن هذه الخطوة "لا تنم عن مفاجئة كبرى إذا ما نظرنا إلى التعقيدات المحيطة بالعملية"، معتبرا أن هذا الأمر قد يساعد أيضا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين الدول المصدرة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أرامكو
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