العراق: مصرع 7 جنود أميركيين في تحطم مروحية

أعلن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مصرع سبعة من عناصر القوات المسلحة الأميركية كانوا على متن مروحية أميركية تحطمت غربي العراق يوم أمس الخميس.

وقال مسؤولون اشترطوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة تفاصيل التحطم قبل الإعلان عنها رسميا إن المروحية كانت تقل سبعة جنود.

وأشار البنتاغون إلى أن سقوط المروحية لا يبدو ناتجا عن نشاط عدائ،ي كما أنه قيد التحقيق.

وقال مدير العمليات في القتال ضد داعش في العراق وسورية، جوناثان براغا "هذه المأساة تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها رجالنا ونساؤنا كل يوم في خدمة أممنا. نحن نفكر في أحبائنا رجال الجيش اليوم".

وتستخدم القوات الجوية المروحية للبحث والإنقاذ في العمليات القتالية، وكانت تعبر من موقع إلى آخر عندما سقطت عصر الخميس قرب بلدة القائم في محافظة الأنبار.

وأوضح البنتاغون أن مروحية أميركية مرافقة أبلغت على الفور بالتحطم، وأمنت قوة رد سريع مكونة من قوات الأمن العراقية وأعضاء التحالف الموقع على الفور.

وأضاف البيان أن أسماء القتلى سيتم الكشف عنهم بعد إبلاغ الأقارب.