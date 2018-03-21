السعودية: تغيير مناهج التعليم وحذف تأثير الإخوان عليها

صرحت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، عن بدئها في إعادة صياغة المناهج التعليمية بحيث تمحو أي أثر أو تأُثير مستقبلي لجماعة الإخوان المسلمين عنها، والتي حظرتها السعودية، وتتهمها بـ "التطرف"، والتي حاول بعض أعضائها في تسعينيات القرن الماضي المطالبة بالديمقراطية.

وقال وزير التعليم السعودي، أحمد بن محمد العيسى، بهذا الصدد، إنّ الوزارة تعمل على " محاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان المحظورة".

وأضاف العيسى أن الوزارة ستقوم بمنع "الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب إشرافي أو من التدريس".

وكان قد اتخذ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعض الخطوات الصورية لتخفيف القيود الاجتماعية المحافظة بشدة في السعودية، فقلص الدور الذي تلعبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمح بإقامة الحفلات العامة وكما أعلن عن خطط للسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال ولي العهد في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" هذا الشهر إن فكر الجماعة "غزا" التعليم في المملكة. وتصف السعودية جماعة الإخوان بأنها إرهابية إلى جانب تنظيمات متشددة أخرى مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل نحو قرن وتقول إنها ملتزمة بالنشاط السلمي والإصلاح عبر الانتخابات وينتشر أتباعها في المنطقة وتولى بعضهم مناصب عن طريق الانتخاب في دول مثل تونس والأردن.

وفازت جماع الإخوان المسلمين أيضًا، بأغلبية الأصوات في الانتخابات المصرية عام 2012، بأغلبية الأصوات، وحكموا البلاد لفترة سنة واحدة بعد أن أُطيح بهم على يد المشير الأعلى للقوات المسلحة المصرية، عبد الفتاح السيسي، بانقلاب عسكري، ليصبح رئيس الدولة لاحقًا.

ولجأ أعضاء في الإخوان فروا من القمع في مصر وسوريا والعراق قبل خمسين عاما إلى السعودية وعمل بعضهم في النظام التعليمي السعودي وساهموا في تأسيس حركة الصحوة التي نشطت في الدعوة للإصلاح والديمقراطية.

وخفت صوت حركة الصحوة في الأغلب مع اعتقال بعض نشطائها ودفع آخرين للإذعان لكن لا يزال هناك معجبون بها.

ومن الجدير بالذكر أنّه رغم ما يدعيه بن سلمان حول نيّته في اتباع السعودية لمنهاج "معتدلة"، فقد أضافت السلطات السعودية منذ أيام بندين آخرين يقيدان حرية زواج المرأة من السعودية من الأجانب.