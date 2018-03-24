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بولتون: يجب التركيز على نزع السلاح النووي لكوريا بأسرع وقت

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 09:20

بولتون: يجب التركيز على نزع السلاح النووي لكوريا بأسرع وقت
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن على ترامب أن يُصرّ خلال أي اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية على التركيز بشكل مباشر على كيفية التخلص من برنامج الأسلحة النووية لبيونجيانج في أسرع وقت ممكن.

واختار ترامب بولتون يوم الخميس ليحل محل إتش. آر. مكماستر في الدور الأمني المهم، وقال بولتون لإذاعة آسيا الحرة إن المناقشات في القمة المقترحة مع كيم جونج أون يجب أن تكون على غرار تلك المناقشات التي أدت إلى شحن مكونات البرنامج النووي الليبي إلى الولايات المتحدة في 2004.

وقال بولتون: "دعونا نجري هذه المحادثات بحلول مايو أو حتى قبل ذلك ودعونا نرى مدى جدية كوريا الشمالية".

وأضاف: "إذا لم يكونوا على استعداد لإجراء هذا النوع من النقاش الجاد فسيكون بالفعل اجتماعا قصيرا للغاية".

وقال بولتون إن كوريا الشمالية استخدمت المفاوضات في الماضي للتغطية على تطويرها لأسلحة نووية وإنه كان متشككا في نواياها. وقال إن كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة التي استأنفت المحادثات مع كوريا الشمالية هذا العام، ينبغي أن تتوخى الحذر قبل الاتفاق على أي شيء مع بيونجيانج.

وتابع قائلا: "إذا كان سيعقد هذا الاجتماع فينبغي أن نصر على أن يكون مماثلا لمناقشات جرت مع ليبيا قبل 13 أو 14 عاما".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#بولتون
#السلاح النووي
#كوريا الشمالية
#لقاء ترامب وكيم

من عرب 48

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