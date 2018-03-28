طائرة عسكرية بحرينية تخترق الأجواء القطرية

أعلمت قطر، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أن طائرة عسكرية بحرينية اخترقت مجالها الجوي يوم الأحد الماضي، وجاء الإعلام القطري للمجلس بعد ساعات من إعلان الإمارات أن طائرتين قطريتين اعترضتا طائرتين تابعتين لها.

ووجهت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال آذار/ مارس الحالي، ذكرت فيها أن "طائرة مقاتلة بحرينية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 25 آذار/ مارس الجاري".

واكدت السفيرة القطرية أن هذا "خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي"، موضحة أن تكرار "الانتهاكات للسيادة القطرية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة دون اعتبار لأمنها واستقرارها".

من جانبه، كتب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "على المسؤولين القطريين أن يفيقوا من أحلامهم وأن يحترموا القانون الدولي وأن لا يتخيلوا أن مياه الخليج العربي تقع تحت سيادتهم".

وتؤشر الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الأجواء إلى تصعيد جديد في الأزمة.