الرياض تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون

اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم السبت، صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية، حسبما ذكرت قناة "الاخبارية" السعودية العامة.

كما أعلنت في الوقت ذاته وكالة "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون إطلاق الصاروخ موضحة أنه كان موجها ضد معسكر للحرس الوطني في نجران.

ولم تشر "الإخبارية" إلى إصابات أو أضرار ناجمة عن الصاروخ، في حين أكدت "سبأ" أن الصاروخ، وهو من طراز "بدر -1"، أسفر عن قتلى وأضرار في المعسكر السعودي.

ويعتبر الهجوم الصاروخي الثاني على جنوبي السعودية منذ إطلاق الصواريخ السبعة، الأحد، على الرياض ومناطق سعودية أخرى.

وكان قد أعلن تحالف السعودية، الخميس، اعتراض صاروخ أطلق تجاه مدينة جازان في جنوبي السعودية.

وفي صنعاء، ذكرت وكالة "سبأ" أن الصاروخ استهدف منشآت تابعة لشركة النفط العملاقة "أرامكو" في جازان.

وكان قد دان مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إطلاق الحوثيين سبعة صواريخ من اليمن على السعودية، واعتبر أن "ذلك يشكل تهديدا للأمن الإقليمي".

واتهم تحالف السعودية إيران بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ، وهدد بمهاجمة هذا البلد بشكل مباشر، إلا أن طهران نفت الاتهامات السعودية.