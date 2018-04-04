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السعودية تعترض صاروخًا استهدف خزانات أرامكو بجازان

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 23:49

السعودية تعترض صاروخًا استهدف خزانات أرامكو بجازان
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أفادت القناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، في نبأ مقتضب، أن الدفاع الجوي السعودي، اعترض، مساء اليوم الأربعاء، صاروخا في سماء جازان جنوبي السعودية. فيما قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت "صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على خزانات أرامكو بجازان".

ويعد هذا الصاروخ العاشر الذي تعلن السعودية اعتراضه وتدميره في سمائها خلال 10 أيام، والصاروخ الباليستي الحادي عشر الذي يطلقه الحوثيون تجاه المملكة خلال الفترة نفسها.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الإثنين الماضي، سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران الجنوب (جنوب المملكة)، داخل الأراضي اليمنية على مسافة (1.75) كلم من الحدود الجنوبية.

وسبق أن اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 9 صواريخ باليستية حوثية في سماء المملكة، حيث تم اعتراض صاروخ استهدف منطقة ‎نجران في 31 آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد يومين من اعتراض صاروخ في 29 من الشهر ذاته على جازان، واعتراض 7 صواريخ يوم 25 آذار/ مارس استهدفت 4 مدن سعودية، بينها الرياض.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#أرامكو
#جازان
#صاروخ باليستي
#الحوثي

من عرب 48

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