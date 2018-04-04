حراك نيابي أردني رافض لعودة السفير الإسرائيلي

وقع 25 نائبًا في مجلس النواب الأردني (من أصل 130) مذكرة تُطالب بعدم عودة السفير الإسرائيلي لبلادها، بحسب ما أكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) يحيى السعود، في تصريح صدر عنه مساء اليوم، الأربعاء.

وقال السعود إنه "تم تسليم المذكرة، أمس الثلاثاء، للأمانة العامة للمجلس، التي تطالب بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان، وقد وقع عليها 25 نائبا".

وبسؤاله عما إذا كان المقصود بالمذكرة هو عدم وجود تمثيل دبلوماسي مع إسرائيل بشكل نهائي، رغم تفاهمات البلدين عقب حادثة سفارة تل أبيب بعمان في حزيران/ يونيو الماضي، أجاب السعود بالقول: "نعم هذا ما نريده".

والأربعاء الماضي، أعلن الأردن موافقته على استقبال أمير فيسبرود، الذي قررت الحكومة الإسرائيلية تسميته سفيرا جديدا لها لدى المملكة.

يُذكر أنه تم إغلاق السفارة الإسرائيلية في تموز/ يوليو 2017، بعد مقتل مواطنيْن أردنييْن اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي، في إحدى الشقق التابعة للسفارة بعمان.

وفي العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الأردن وإسرائيل التوصل إلى تسوية تشمل دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتيليْن الأردنيين والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن.

وكان الأردن قد طلب تغيير السفيرة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عنات شلاين، التي تتواجد في إسرائيل منذ شهر تموز/ يوليو عام 2017.