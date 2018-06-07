السعودية: الإعدام لأربعة أشخاص بتهمة "التخابر مع إيران"

عرب ٤٨/ أ ف ب

أصدرت محكمة سعودية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام على أربعة اشخاص بذريعة "التخابر" مع إيران، مدعية أنهم خططوا لاغتيال بعض الشخصيات، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وأوردت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية على موقعها الإلكتروني خبرًا مفاده أنه "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أحكامًا ابتدائية بإعدام أربعة أشخاص كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران".

وقالت القناة إنهم قاموا بالتدرب " نظريًا وعمليًا في معسكرات الحرس الثوري في إيران".

وأضافت أنهم خططوا "لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم في تصنيع المتفجرات والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات"، ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل حول المدانين.

وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حكما بإعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب إيران.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/ يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الإيرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على إعدام رجل الدين البارز في السعودية، نمر باقر النمر.

ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض إيران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وهو ما تنفيه طهران.

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية منذ أعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الإقليمية في مقدمها الحرب في سورية والنزاع في اليمن.