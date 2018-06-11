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الصدر للعراقيين: توحّدوا بدلا من السعي للمناصب

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 14:45

الصدر للعراقيين: توحّدوا بدلا من السعي للمناصب
الصّدر خلال اقتراعه (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

دعا رجل الدين العراقيّ البارز، مقتدى الصدر، العراقيين، اليوم، الإثنين، إلى التوحّد، بدلًا من حرق صناديق الاقتراع أو السعي لإعادة الانتخابات التي فازت فيها كتلته في 12 أيّار/مايو الماضي.

وكتب الصدر في مقال نشره مكتبه على موقعه على الإنترنت، بعد يوم من اندلاع حريق في مخزن لصناديق الاقتراع "كفاكم صراعًا من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم".

وحقّق الصدر، الذي يناصب الولايات المتحدة العداء منذ فترة طويلة ويعارض كذلك امتداد النفوذ الإيراني في العراق، فوزًا غيرَ متوقعٍ في الانتخابات.

وكتب الصدر يقول "أما آن الأوان لأن نقف صفا من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من مقعد أو اثنين؟".

وأضاف "أما آن الأوان لأن ننزع السلاح ونسلمه بيد الدولة، بدل أن نخزّنه في المساجد والحسينيّات فينفجر ويحصد أرواح الأبرياء".

وكانت هذه هي أول انتخابات منذ أن جدّدت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية - داعش الآمالَ في أن ينحي العراقيون جانبا خلافاتهم الطائفية والعرقية وأن يعيدوا بناء بلدهم.

وكان البرلمان قد أصدر قرارا بإعادة فرز الأصوات يدويا. وكانت المفوضية العليا للانتخابات تحصي الأصوات إلكترونيا.

ووصف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الحريقَ بأنه مؤامرة تستهدف الديمقراطية في العراق.

وقال العبادي، الذي حلّ ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات، يوم الثلاثاء إن تحقيقا حكوميا توصل إلى وقوع "خروقات جسيمة"، متهمًا المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها.



من عرب 48

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