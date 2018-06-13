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الحريري يلتقي بوتين في موسكو

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 11:51

الحريري يلتقي بوتين في موسكو
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في موسكو، عشية مشاركته في الافتتاح الرسمي لكأس العالم 2018، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

ويبحث الحريري، بعد ظهر الأربعاء، مع بوتين "آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية" قبل أن يشارك الخميس في افتتاح كأس العالم لكرة القدم.

ويحضر الحريري وفق مكتبه الإعلامي "المباراة الأولى بين روسيا والسعودية، إلى جانب عدد من رؤساء الدول". وتقام المباراة في ستاد لوجنيكي الذي يتسع لـ80 ألف متفرج في موسكو، وهو الملعب التاريخي للرياضة السوفياتية والروسية، وسيستضيف المباراة النهائية ايضا.

وتعد هذه الزيارة الثانية للحريري إلى موسكو خلال أشهر، إذ سبق والتقى بوتين في منتجع سوتشي في أيلول/سبتمبر.

وكان قد كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 24 أيار/مايو الحريري بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إجراء انتخابات برلمانية، كانت الأولى منذ تسع سنوات.

وخسر تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري ثلث مقاعده في الانتخابات التي كرست نتائجها نفوذ حزب الله والقوى المتحالفة معه.


#سعد الحريري
#فلاديمير بوتين
#كأس العالم
#ميشال عون

من عرب 48

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