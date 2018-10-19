الهند: قطارٌ يدهسُ حشدًا ويُوقعُ 50 قتيلًا على الأقل

لقيَ 50 شخصًا على الأقل مصارعهم، مساء اليوم الجمعة، بعد أن دهسَ قطارٌ، حشدًا يشاهد ألعابا نارية خلال مهرجان ديني، شمالي الهند.

وأوضح القيادي في حزب "المؤتمر"، براتاب سينغ باجوا، أن الضحايا احتشدوا على قضبان السكك الحديد على أطراف مدينة أمريتسار بولاية البنجاب. وأوضحت مصادرُ إعلامية أن الشرطة نقلت عددا من المصابين إلى مستشفيات قريبة.

من جانبه، قال كبير مسؤولي الولاية، أمريندار سينغ، أنه يملكُ تقارير تُفيد بوقوع ما بين 50 و60 قتيلا، موضحًأ أن 30، نُقِلت من الموقع حتّى مساء الجمعة، إلا أن أعمال الإغاثة توقفت بسبب حلول الظّلام.

أحد أقوى الحوادث بالهند في السنوات الأخيرة (أ ب)

وأوردت وكالة "أسوشييتد برس" قول شاهد عيان فقدَ شقيقيه في الحادث، إن القطار لم يُطلق صافرة حتى أثناء مروره بسرعة من موقع احتشاد النّاس، مُتسائلًا: "لماذا سمحت السلطات بعرض ألعاب نارية بهذا القرب من مسار القطار؟".

ولاقر الحادث تفاعُلًا سريعًا من الناس، إذ إن عددا كبيرا منهم هرعوا إلى الموقع، حيث أدانوا سلطات سكك الحديد لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة، في ضوء تنظيم المهرجان.

وتشهد الهند بين فترة وأخرى حوادث قطارات، إلا أن هذه الحادث يُعد أحد أكثر الحوادث دموية في السنوات الأخيرة، فقد لقي 146 شخصا مصارعهم عام 2016، عقب انحراف قطار عن سكته شرقي الهند.