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تونس: ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ6 أشخاص

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 16:41

تونس: ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ6 أشخاص
(نشطاء - تويتر)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلن الناطق الرسمي، باسم الحماية المدنية، في تونس، معز تريعة، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات التي شهدتها البلاد، يوم الأربعاء الماضي، إلى 6 أشخاص، بعد العثور صباح اليوم الجمعة، على جثة طفل مفقود جرفته مياه الأمطار.

وعُلِم أنه "تم العثور على جثة الطفل المفقود والبالغ من العمر 6 سنوات بوادي الحناينية في معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان"، بعد أن كان على متن سيارة رفقة والده حين دهمتهما المياه القوية بعد فيضان وادي الحناينية بالمنطقة ذاتها.

ونقلت "الأناضول" عن تريعة قوله إنه "تم استخدام طائرة دون طيار مزودة بكاميرا حرارية وكاميرا للرؤية العميقة في عمليات البحث عن الطفل، مع تمشيط 11 كيلومترا لتحديد النقاط المشتبه بها، ليتم العثور على الطفل على بعد 6 كيلومترات من مكان سقوط سيارة والده".

وشهد يوم أمس الخميس، انتشالَ 5 جثث، توزّعت بين واحدة في ولاية القصرين، وثانية في ولاية سيدي بوزيد، وثالثة في ولاية نابل، إلى جانب اثنتين في ولاية الكاف، وما يزالث البحث مستمرًّا اثنين من المفقودين، بحسب ما أوضح تريعة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#تونس
#فيضانات
#قتلى

من عرب 48

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