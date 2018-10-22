إدانةٌ تونسية خجولة لمقتل خاشقجي

انضمّت تونس إلى الدول التي ندّدت واستنكرت قتلَ الصّحافيّ السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتِل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، إذ قال وزير خارجيتها، خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين، إن بلاده تُدين قتل خاشقجي.

وأكد الجهيناوي في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي بالعاصمة تونس، أن هذا الحادث لا يمكن أن يكون سببا لاستهداف استقرار السعودية، قائلًا: "نحن ندين مقتل خاشقجي خصوصا أنها جريمة ضد صحافي ولكن السعودية تفاعلت إيجابيا وفتحت تحقيقا".

وأردف الجهيناوي: "نحن نقول أيضا إنه لا يجب استغلال هذا الحادث لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها وهي دولة مهمة جدا في المنطقة والعالم".

وقُتِل خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول الجاري، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لزواجه المُرتقب، وأضحت قصّته قضية رأي عام عالمي، إذ تفاعلت معها دول كثيرة، دانت معظمها الجريمة، وطالبت بكشف التفاصيل الكاملة حول اختفائه، من حكومة بلاده التي نفت في بادئ الأمر أي علم لها بمصيره، قبل أن تعلن السبت الماضي، مقتله داخل القنصلية، في شجار، وهو ما أثار العديد من الدول التي طالبت إيضاحَ التفاصيل.