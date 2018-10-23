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العراق: عبد المهدي يُقدِّم تشكيلته الوزارية للبرلمان الأربعاء

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 22:24

العراق: عبد المهدي يُقدِّم تشكيلته الوزارية للبرلمان الأربعاء
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من اليسار
عرب ٤٨

بعد توافُق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات العراقية، والتي ساعدت في اختيار عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة، يعتزم رئيس الوزراء العراقي المُكلَّف، تقديمَ تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة غدا الأربعاء.

وأكدت قناة "العراقية" أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف سيعرض حكومته رسميا على مجلس النواب يوم غد الساعة السادسة مساءً".

ولتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، يحتاجُ عبد المهدي لأصوات (50+1) من نواب البرلمان (329 نائبا)، وسيكونث عليه تقديم تشكيلة أخرى، حال فشل في ذلك.

وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، وهي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.‎

وكُلِّف عبدالمهدي بمهمة تشكيل الحكومة، في الثاني من الشهر الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من تشرين الثاني المقبل.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الانتخابات العراقية
#العراق
#عادل عبد المهدي
#تشكيل حكومة

من عرب 48

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