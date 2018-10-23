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الملك السعوديّ وابنه "يعزّيان" نجلَي خاشقجي بوفاة والدهما

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 18:02

الملك السعوديّ وابنه "يعزّيان" نجلَي خاشقجي بوفاة والدهما
(واس)
عرب ٤٨

بعد ثلاثة أسابيع من مقتل الصحافيّ جال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وتورُّط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بمقتله، "استقبل" العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وابنه، بن سلمان، اليوم الثلاثاء، نجلَيْ خاشقجي.

(واس)

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في بيان، أن الملك سلمان وولي العهد، استقبلا سهل، وصلاح، نجلَي خاشقجي، بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، في تواصلٍ هو الثاني بين العاهل السعودي وولي العهد مع عائلة خاشقجي.، بحسب ما أوردت "الأناضول".

و"عبر العاهل السعودي وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله"، ولم يكن من سهل وصلاح خاشقجي، إلا أن يُعبّرا عن "عظيم شكرهما للعاهل السعودي وولي العهد على مواساتهما لهم في وفاة الفقيد".

وأجرى الملك سلمان وولي العهد، قبل يومين، اتصالين مع صلاح خاشقجي، عبرا خلالهما عن "بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي جمال خاشقجي".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#خاشقجي
#الملك سلمان

من عرب 48

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