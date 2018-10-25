  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

سهلى زودي أول رئيسة في تاريخ أثيوبيا

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 12:13

سهلى زودي أول رئيسة في تاريخ أثيوبيا
سهلى ورق زودي (أرشيفية)
عرب ٤٨/ وكالات

اختار البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، السفيرة سهلى ورق زودي، رئيسة للبلاد، كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ أثيوبيا، خلفا للرئيس المستقبل مولاتو تشومي.

جاء القرار خلال جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب والمجلس الفيدرالي.

وعقب التصويت مباشرة أدت زودي، اليمين الدستورية أمام البرلمان، وسط تصفيق وترحيب حارين من أعضاء البرلمان. وضجت القاعة احتفالا بوصول أول امرأة إلى رئاسة البلاد.

وشغلت زودي عدة مناصب محلية ودولية، منها المدير العام للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإثيوبية، وسفيرة لأثيوبيا في عدة بلدان أفريقية، بالإضافة إلى فرنسا.

وتولت زودي كذلك منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الذي استقالت منه الأسبوع الماضي.

ودرج البرلمان الإثيوبي، في حال تقديم الرئيس لاستقالته، قبولها، وتعيين الرئيس الجديد في جلسة واحدة. 

يشار إلى أن البرلمان الإثيوبي انتخب مولاتو تشومي (63 عاما) رئيسا للبلاد، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2013، لمدة 6 سنوات في منصب رمزي وشرفي، خلفا لجيرما ولد جيورجيس، الذي تولى المنصب في 2001 وأعيد انتخابه في 2007.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#سهلى ورق زودي
#أثيوبيا
#مولاتو تشومي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المدعي السعودي: تسلمنا معلومات تشير إلى تعمد قتل خاشقجي
المدعي السعودي: تسلمنا معلومات تشير إلى تعمد قتل خاشقجي

2018-10-25

مصر: فرض وثائق تأمين لتشجيع السياحة
مصر: فرض وثائق تأمين لتشجيع السياحة

2018-10-25

سورية: مقتل 7 مدنيين في قصف للتحالف على مسجد بدير الزور
سورية: مقتل 7 مدنيين في قصف للتحالف على مسجد بدير الزور

2018-10-25

الأكثر قراءة

قلقيلية: صفعه عمه فمات

قلقيلية: صفعه عمه فمات

2018-10-24
بن سلمان يدافع عن نفسه:

بن سلمان يدافع عن نفسه: "حادث" قتل خاشقجي "بشع وغير مبرر"

2018-10-24
شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

2018-10-24
#نبض_الشبكة: بن سلمان

#نبض_الشبكة: بن سلمان "يُمازح" الحريري.."لن نختطفك"

2018-10-24
البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

2018-10-24