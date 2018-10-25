صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مقرب من عائلة خاشقجي، أن صلاح نجل الصحافي الراحل جمال خاشقجي، غادر السعودية.

وقال حساب حملة #معتقلي_الرأي في "تويتر" الهادفة إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل رفع منع السفر التعسفي عن صلاح خاشقجي، إنه "تأكد لنا خبر خروج ‎#صلاح_جمال_خاشقجي من السعودية في وقت سابق اليوم، متوجهاً إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أقل من يوم على إطلاق حساب ‎#معتقلي_الرأي. ‎

ويحمل صلاح خاشقجي الجنسيتين السعودية والأميركية، لكنه لم يكن قادرًا على مغادرة البلاد، بسبب فرض قيود على جواز سفره من قبل سلطات السعودية قبل بضعة أشهر، حسب "سي ان ان". ولم يشر المصدر إلى الوجهة التي قصدها خاشقجي.

وصلاح هو الابن الأكبر لجمال خاشقجي، وتأتي مغادرته بعد يومين من استقبال ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، نجليْ خاشقجي، سهل وصلاح، بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وأقرّت الرياض، يوم السبت الماضي، بعد صمت استمر 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار"، لكن السلطات السعودية أعلنت لاحقا توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية السعودية بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الجريمة، أعفى ملك السعودية مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة، غير أنه أوكل نجله ولي العهد بترؤسها، علما أنه المشتبه بأنه المسؤول عن إصدار الأمر باغتيال خاشقجي.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول من أمس، على وجود "أدلة قوية" لدى تركيا على أن جريمة اغتيال خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".