العراق: 8 قتلى و16 مُصابًا بتفجيرات بغداد

قُتِل 8 عراقيين، وأُصيب 18، في سلسلة تفجيراتٍ هزت العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

ونقلت "الأناضول" عن الملازم أول في شرطة بغداد، حاتم الجابري، قوله: "انفجرت عبوة ناسفة على مقربة من ساحة عدن شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف الجابري أن 3 أشخاص قُتِلوا وأُصيب مثلهم في تفجير عبوة ناسفة ثانية أمام إحدى عربات الباعة الجوالة في حي الصدر شرقي بغداد، فيما انفجرت عبوة ثالثة في منطقة المشتل شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب الجابري، فقد قُتل شخص وأصيب اثنان آخران، في انفجار عبوة رابعة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الحبيبية شرقي بغداد، أما العبوة الخامسة انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة العراقية، ما أوقع قتيلا وجريحين.

يُذكرُ أن العراق، أعلن في كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، إلا أنه ورغم الإعلان؛ لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.