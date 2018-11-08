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"لندن حذرت معارضا سعوديا من خطر يهدد حياته"

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 09:46

"لندن حذرت معارضا سعوديا من خطر يهدد حياته"
عرب ٤٨/ الأناضول

كشف هيئة الإذاعة البريطانية باللغة العربية "بي بي سي عربي"، مساء الثلاثاء الماضي، أن شرطة البريطانية، حذرت معارضا سعوديًا من "خطر وشيك يهدد حياته"، ووضعته تحت حراسة مشددة، ونقلت المعارض المقيم في لندن قوله إن "الشرطة البريطانية وضعته تحت حراسة مشددة بعدما حذرته من وجود خطر وشيك يهدد حياته".

وأضافت أن شرطة العاصمة لندن قالت ل"بي بي سي عربي" إنه ليس بمقدورها التعليق على هذا الموضوع. وأكد المعارض السعودي، الذي رفضت "بي بي سي عربي" الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أنه وضع تحت الحراسة على مدار الساعة منذ رصد الشرطة الأسبوع الماضي وجود تهديد لحياته.

وقالت إن "المعارض السعودي طلب اللجوء السياسي في بريطانيا منذ عدة سنوات، وتعرض للعديد من التهديدات إضافة لاعتداءات جسدية".

وأكد المعارض السعودي ذاته في حديثه إلى "بي بي سي عربي" أن "المخاطر الأمنية التي تهدد حياته رصدتها وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية عبر ما وصفته بعملية اعتراض للاتصالات".

وعادة ما يغادر معارضون سعوديون بلادهم، صوب دول غربية، فرارا من "قيود" داخل المملكة، وهو اتهامات عادة ما تنفيها السعودية وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات البريطانية بشأن الأمر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن هذا التحذير للمعارض السعودي، يأتي بعد أكثر من شهر من مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عملية اتُهم بالضلوع فيها سعوديون جاءوا إلى إسطنبول خصيصا لتصفيته.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#السعودية
#معارضة
#لندن
#بي بي سي

من عرب 48

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