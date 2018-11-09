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سيول الكويت تطيح بوزير الأشغال

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 22:56

سيول الكويت تطيح بوزير الأشغال
(تويتر)
عرب ٤٨ / الأناضول

قدّم وزير الأشغال العامة الكويتي، حسام الرومي، الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية فيضانات تشهدها البلاد منذ أيّام.

وعبّر الرومي عن "عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد".

وأضاف: "يعلم الجميع بأنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة، وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل الاضطلاع بمسؤولياتي".

وقدّم الرومي اعتذاره لـ"كافة المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر".

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، توجيهه دعوة إلى الحكومة والنواب، لعقد اجتماع طارئ، الأحد.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على الكويتيّين، وتعاطي الجهاز الحكومي وتعامله مع أضرار المواطنين الناتجة عن هذه الكوارث.

وشهدت الكويت، الثلاثاء الماضي، أمطارًا رعدية غزيرة تسببت بارتفاع منسوب المياه في بعض الأنفاق والشوارع في مختلف أنحاء البلاد، وبأضرار فادحة في الممتلكات.

ومساء الجمعة، تجدد هطول الأمطار الغزيرة في الكويت، وتحولت إلى سيول جرفت المركبات، وداهمت المنازل، وسط استنفار من مختلف الجهات الحكومية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبد العزيز القراوي، إن البلاد تشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار في الطقس، يصاحبها هطول أمطار رعدية متفرقة تتفاوت في شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة يتوقع لها أن تستمر حتى صباح السبت.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الكويت
#سيول الكويت
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#الكويت الآن

من عرب 48

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