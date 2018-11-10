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أنباء عن نقل الملك سلمان لمستشفى بالرياض

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 19:18

أنباء عن نقل الملك سلمان لمستشفى بالرياض
الملك سلمان بن عبد العزيز (أ.ب)
عرب ٤٨ /ووكالات

نقل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إلى المستشفى التخصصي في الرياض، وذلك بعد أن قطع جولته الداخلية، وذلك بحسب ما أفاد المغرد السعودي الشهير "​مجتهد"، الذي أكد أن الملك سلمان قطع جولته الداخلية وعاد إلى العاصمة لظروف صحية.

وكتب "مجتهد": "الملك في المستشفى التخصصي، لم تكن عودة الملك للرياض مخططة بل كان المفروض أن يتجه للجوف من حائل وبعدها يزور مناطق أخرى، لكن قرر ابنه محمد إعادته للرياض بعد وعكة صحية".

وتابع: "أُخذ إلى المستشفى التخصصي ولا يعرف إن كان فقط لإجراء فحوصات واطمئنان أو تنويم وعلاج".

يذكر أن الملك سلمان زار قبل عدة أيام منطقة القصيم، قبل أن يتوجه شمالا نحو حائل، إلا أنه عاد إلى الرياض فيما استكمل نجله محمد الزيارات.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الجولة  تعتبر الأولى من نوعها إلى المنطقة منذ تولي سلمان السلطة، إذ تم في الجولة تدشين 259 من المشاريع، التي تجاوزت قيمتها 23 مليار ريال، كما كرم المواطنين المتميزين ممن كانت لهم إسهامات خيرية أو علمية متنوعة، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#سلمان بن عبد العزيز
#السعودية
#الرياض
#مجتهد
#مسشتفى

من عرب 48

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