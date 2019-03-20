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الملك عبد الله: القدس خط أحمر

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 21:22

الملك عبد الله: القدس خط أحمر
(أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

قال ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، إن مدينة القدس بالنسبة له "خط أحمر وموقفنا منها لن يتغير"، ولا أحد يستطيع الضغط على المملكة بهذا الموضوع، دون تسمية دولة بعينها، وذلك خلال لقائه بأبناء محافظة الزرقاء، في زيارة أجراها لها، الأربعاء، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ووفق البيان، قال عاهل الأردن: "عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات"، وتابع: "بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي". 

وأشار ملك الأردن بأنه لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون "كلا"؛ لأن "كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن "صفقة القرن" الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية تتضمن وضع الأماكن الإسلامية في القدس تحت إشراف دولي بدلًا من عمّان، وتسمية بلدة أبو ديس القريبة من المدينة المُحتلة عاصمة للفلسطينيين، بدلًا من القدس الشرقية بموجب القرارات الأممية.

وفيما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين (في إطار ما يعرف إعلاميا بصفقة القرن)، قال الملك عبد الله الثاني: "أي أحد يتحدث عن وطن بديل، الجواب كلا".

وأكد الأردن مرارًا، رفضه "أي خطوة نحو تغيير الوضع القائم في القدس"، وأن حل الصراع يكون على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو "شرط لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، وذلك بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل. 

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الزرقاء
#الأردن
#القدس
#صفقة القرن
#الملك عبد الله

من عرب 48

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