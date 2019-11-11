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شكوك حول ظروف وفاة شاعر عربي في إيران

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 19:16

شكوك حول ظروف وفاة شاعر عربي في إيران
الشاعر حسن حيدري (تويتر)
عرب ٤٨/ الأناضول

توتّرات تشهدها مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، اليوم الإثنين، عقب تشييع الشاعر العربيّ، حسن حيدري، المعارض للنظام الإيرانيّ، وأثارت وفاة حيدري الشكوك حول ظروف الموت، وانتشرت مزاعم حول وفاته "مسمومًا". وبحسب مصادر محليّة، فإن المئات شاركوا في مراسم تشييع حيدري الذي توفي أمس الأحد، بعد نقله لإحدى مستشفيات الأهواز، إثر وعكة صحية أصابته.

وشهدت مراسم تشييع حيدري، إطلاق هتافات انفصالية بعد أن أدّت وفاته إلى ردود أفعال غاضبة عند سكان الأهواز ذات الغالبية العربية.

وعقب إعلان وفاته مساء أمس، شهدت شوارع الأهواز مظاهرات، أغلق خلالها المحتجون بعض شوارع المدينة وكان مدير أمن محافظة خوزستان، رضا نجفي مهر، قد قال إن حيدري توفي إثر أزمة قلبية، إلا أن أقرباء الشاعر المعارض، قالوا إنه قتل مسمومًا.

واشتُهر حيدري (29 عاما)، بأشعاره المنتقدة للحكومة الإيرانية، حيث اعتقل لمرات عديدة من قبل الأمن الإيراني، وكان آخرها العام الماضي.


#حسن حيدري
#شاعر
#إيران
#احتجاجات
#سمّ

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