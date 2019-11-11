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لقاء سعوديّ عُمانيّ يبحث الشأن اليمني

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 16:56

لقاء سعوديّ عُمانيّ يبحث الشأن اليمني
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي والمسؤول عن ملف اليمن، خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير دفاع سلطنة عمان، بدر البورسعيدي، في إطار زيارة غير معلنة لمسقط المعروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمنيّ.

ووفق حساب "التوجيه المعنوي" التابع لوزارة الدفاع العمانية على موقع "تويتر"، "وصل اليوم نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان إلى العاصمة العمانيّة مسقط.

وأضاف: "عُقدت بمقر وزارة الدفاع ظهر اليوم جلسة مباحثات رسمية" بين الطرفين، ولم يعلن المصدر تفاصيل اللقاء، غير أن مسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، كما يُسند لخالد بن سلمان مسؤولية الملف اليمني، وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة ومجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، والتي توّجت مؤخرا باتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول / سبتمبر 2014.

ومنذ آذار / مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف حزيران /يونيو.

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#اليمن
#السعودية
#خالد بن سلمان
#الحوثي

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