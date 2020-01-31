العراق: استهداف قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين بـ5 قذائف هاون

أعلن الجيش العراقي عن سقوط 5 قذائف هاون، الجمعة، على مقربة من قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أميركيين شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي إن "5 قذائف هاون سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى (شمال) ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر (الجيش العراقي)". وأضافت الخلية أن "سقوط القذائف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

من جانبه، قال مصدر في الجيش العراقي، إن المروحيات الأمنية حلقت بكثافة فوق القاعدة وفي محيطها عقب الهجوم.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين فضلا عن السفارة الأميركية في بغداد، إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية، قتل في أحدها متعاقد مدني أميركي قرب كركوك شمالي العراق.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات. وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأميركيين عقب مقتل سليماني. .

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق.