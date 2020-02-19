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غرق 14 مهاجرا قبالة سواحل المغرب

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 08:31

غرق 14 مهاجرا قبالة سواحل المغرب
(أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب

لقي 14 مهاجرا، بينهم طفلان، مصرعهم إثر غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية، بحسب ما أفادت منظمتان غير حكوميتين اليوم الأربعاء.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من السلطات المغربية.

وقالت منظمة "ووتش ذي ميد آلارم فون" التي تتلقى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، في تغريدة على تويتر إنه "بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب صباح الإثنين. وفقا للناجين، فقد غرق 14 شخصا، من بينهم طفلان".

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن الناجين أفادوا أن "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى الداخلة"، المدينة الواقعة على بعد 1700 عن الرباط.

بدورها كتبت هيلينا مالينو الناشطة في منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية التي تتواصل مع المهاجرين الساعين للوصول إلى إسبانيا بحرا، في تغريدة على تويتر "كنا نخشى حدوث مأساة وقد حدثت: مصرع 14 شخصا على الطريق المؤدي إلى جزر الكناري".

من جهته قال متحدّث باسم خفر السواحل الإسبانية إن منظمة ووتش ذي ميد أخطرتهم بالمأساة، لكن الدرك المغربي لم يؤكد لهم هذه الأنباء.

وأضاف المتحدث أن خفر السواحل الإسبانية يواصلون البحث عن ثلاثة قوارب أخرى أبحرت من المغرب وفقد أثرها.

وقالت متحدّثة باسم خفر السواحل الإسبان لفرانس برس إنه قرابة الساعة 19,00 (18,00 ت غ) "رصدت أحد هذه الزوارق طائرة" تابعة لجهاز الإنقاذ البحري الإسباني.

وأرخبيل الكناري الإسباني الواقع في المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية سجّل الشهر الفائت وصول 708 مهاجرين غير نظاميين، مقابل 40 فقط في كانون الثاني/يناير 2019، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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