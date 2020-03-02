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السودان: قرار بسحب الجنسية من 13 ألف أجنبي 

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 20:35

السودان: قرار بسحب الجنسية من 13 ألف أجنبي 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان (أ ب)
عرب ٤٨

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا بقضي بسحب الجنسية من 13 ألف أجنبي من أصول غير سودانية منحت لهم في عهد نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بخسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت صحيفة "السوداني"، إن البرهان أصدر القرار بتوصية من وزير الداخلية الطريفي إدريس، بعد انتهاء لجنة فنية متخصصة من مراجعة الجنسيات السودانية التي منحت خلال فترة حكم البشير.

وذكرت أنه "يشمل كذلك حظر مجموعات أخرى من الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها".

وأوضحت أن قرار المراجعة يشمل كل جوازات السفر التي مٌ الصحيفة إلى نحت لأجانب بموجب التجنيس وهم من أصول غير سودانية في الفترة بين عامي 1989 حتى 2019، داخل وخارج السودان.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ القرار.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حول ما أوردته الصحيفة المحلية.

في آيار/ مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، تشكيل لجنة فنية لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية، التي منحت لبعض الأشخاص، خلال الفترة الماضية.

ومؤخرا، شهد السودان جدلا داخليا بشأن معايير منح الجنسية، والاشتراطات التي يتم بموجبها منح الأوراق الثبوتية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تورط عبد الله البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير بالتلاعب في منح جوازات سفر سودانية لعدد من الشخصيات العربية، من دون استيفائها للشروط القانونية.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الجنسيات التي مٌنحت، لكن تقارير تشير إلى منحها لأفراد من الجاليات العربية التي تشهد بلدانها حروبًا واضطرابات سياسية.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 إبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مجلس السيادة الانتقالي
#السودان
#عبد الفتاح البرهان
#سحب الجنسية

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