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تفكيك خلية "إرهابية" على صلة بـ"داعش" في المغرب

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 12:36

تفكيك خلية "إرهابية" على صلة بـ"داعش" في المغرب
توضيحيّة من الأرشيف
عرب ٤٨

أعلن المغرب، اليوم الإثنين، في بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات؛ تفكيك خلية "إرهابية" على صلة بتنظيم "داعش"، تتكون من 4 أفراد، وتنشط شمالي البلاد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر البيان أنه "في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية بالمملكة، تمكن المكتب من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدي سليمان".

وأضاف أن الخلية تتكون من 4 عناصر موالين لتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 عاما.

ولفت البيان إلى أن "هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم، وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر داعش".

وتابع البيان: "على غرار نص البيعة لزعيم التنظيم السابق (أبو بكر البغدادي)، وصورة ترمز لراية التنظيم الإرهابي، ومنشورات تحرض على العنف وتضفي المشروعية على القتال والعمليات الاستشهادية".

كما أشار إلى أن التحريات الأولية أظهرت أن "زعيم هذه الخلية الذي سبق وأن اعتقل سنة 2014 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية تفكيك خلية إرهابية كانت تنشط في تجنيد وإرسال مقاتلين للالتحاق بصفوف الفصائل الإرهابيه بالساحة السورية العراقية، قام باستقطاب عناصر خليته الذين يتبنون نفس الفكر المتطرف".

وتابع البيان أن زعيم الخلية خطط بمعية العناصر التي استقطبها لـ"تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام".

وأضاف أن "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم أمام العدالة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المغرب
#داعش

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