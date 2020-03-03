  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: 5 إصابات من المحتجين نتيجة مواجهات مع قوات الأمن

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 23:53

العراق: 5 إصابات من المحتجين نتيجة مواجهات مع قوات الأمن
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أصيب 5 متظاهرين عراقيين بجروح وحالات اختناق الثلاثاء، نتيجة اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن قرب "ساحة التحرير"، وسط العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر، وهو يعمل في دائرة صحة الرصافة، إن "الفرق الصحية المنتشرة في ساحة التحرير سجلت 5 إصابات بين المحتجين بجروح وحالات اختناق، جراء تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن في نفق ساحة التحرير".

وأضاف المصدر، أن مجهولين طعنوا حسن رحم، وهو ناشط في الاحتجاجات، بآلات حادة، قرب "ساحة التحرير".

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للناشط بعد نقله إلى المستشفى والدماء تغطي أجزاءً من جسده ورأسه.

(أ ب)

وخاطب محمد صالح العراقي، المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسن رحم، قائلًا، إن "الاعتداء ضدك لن يمر مهما كان الفاعل".

ويقول نشطاء إن من يعتدون على المحتجين هم أفراد فصائل مسلحة موالية لإيران، بينها كتائب "حزب الله" العراقي و"حركة النجباء" و"عصائب أهل الحق"، فيما تنفي تلك الفصائل صحة هذا الاتهام.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، بحسب كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناسب رسمية سابقًا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#العراق
#إصابات
#احتجاجات
#قوات الأمن
#جرحى

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أميركا: مصرع 22 شخصا في إعصار بولاية تينيسي
أميركا: مصرع 22 شخصا في إعصار بولاية تينيسي

2020-03-03

نواب أوروبيون يدعون اليونان لوقف استخدام العنف ضد السوريين
نواب أوروبيون يدعون اليونان لوقف استخدام العنف ضد السوريين

2020-03-03

كورونا بإيران: مساجين يقضون عقوبتهم في المنازل والجيش يتأهب
كورونا بإيران: مساجين يقضون عقوبتهم في المنازل والجيش يتأهب

2020-03-03

الأكثر قراءة

توقعات بنتائج مفاجئة: نسب التصويت ستحسم الانتخابات

توقعات بنتائج مفاجئة: نسب التصويت ستحسم الانتخابات

2020-03-02
حالة الطقس: غائم وارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم وارتفاع درجات الحرارة

2020-03-02
فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ23

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ23

2020-03-02
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 10

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 10

2020-03-02
معركة إدلب: قوات النظام تتقدم ووفد أميركي يصل أنقرة

معركة إدلب: قوات النظام تتقدم ووفد أميركي يصل أنقرة

2020-03-02