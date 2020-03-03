العراق: 5 إصابات من المحتجين نتيجة مواجهات مع قوات الأمن

أصيب 5 متظاهرين عراقيين بجروح وحالات اختناق الثلاثاء، نتيجة اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن قرب "ساحة التحرير"، وسط العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر، وهو يعمل في دائرة صحة الرصافة، إن "الفرق الصحية المنتشرة في ساحة التحرير سجلت 5 إصابات بين المحتجين بجروح وحالات اختناق، جراء تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن في نفق ساحة التحرير".

وأضاف المصدر، أن مجهولين طعنوا حسن رحم، وهو ناشط في الاحتجاجات، بآلات حادة، قرب "ساحة التحرير".

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للناشط بعد نقله إلى المستشفى والدماء تغطي أجزاءً من جسده ورأسه.

(أ ب)

وخاطب محمد صالح العراقي، المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسن رحم، قائلًا، إن "الاعتداء ضدك لن يمر مهما كان الفاعل".

ويقول نشطاء إن من يعتدون على المحتجين هم أفراد فصائل مسلحة موالية لإيران، بينها كتائب "حزب الله" العراقي و"حركة النجباء" و"عصائب أهل الحق"، فيما تنفي تلك الفصائل صحة هذا الاتهام.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، بحسب كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناسب رسمية سابقًا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.