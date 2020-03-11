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كورونا: ثامن حالة وفاة في العراق

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 12:26

كورونا: ثامن حالة وفاة في العراق
النجف (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء عن تسجيل وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 في كل البلاد.

وقالت المديرية وهي تابعة لوزارة الصحة، في بيان، إن "المريض المتوفي يبلغ من العمر 68 عامًا وفارق الحياة ليلة أمس الثلاثاء، بعد ساعات من دخوله المستشفى". وأضافت أن "التحليلات المخبرية أثبتت الأربعاء إصابته بفيروس كورونا".

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه "سيتم إخضاع عائلة المتوفي للحجر الصحي في الأماكن المُخصَصة لذلك".

ويرتفع عدد الوفيات في العراق جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 من أصل 74 إصابة، بينما تعافى من المرض 20 شخصًا حتى الآن، وفق أرقام السلطات الصحية.

وقرر الوقف السني في مدينة الفلوجة غربي العراق، اليوم الأربعاء، إغلاق 7 مساجد في المدينة وتقليل مدة خطب الجمعة في إطار إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وصرح مدير الوقف السني، طارق علي، أنه "بناءً على التوصيات الصادرة من خلية الأزمة العليا لمكافحة كورونا، تقرر إغلاق 7 مساجد في مدينة الفلوجة، وايقاف جميع دروس العلم في مساجد المدينة سواء كانت للرجال أو النساء".

وأضاف علي أن التوصيات تضمنت، كذلك، "حث كبار السن والمرضى على عدم حضور الصلوات الجماعية واعتبار ذلك حكمًا شرعيًا".

ولفت إلى أنه "تقرر أيضا تحديد مدة خطب الجمعة في المساجد على أن لا تزيد عن 10 دقائق".

وسجل العراق أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 24 شباط/ فبراير الماضي، وأول وفاة قبل أسبوع.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 آذار/ مارس الجاري، فضلًا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

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