الأردن تسجّل أول حالة وفاة بسبب كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

سجّلت السلطات الصحية الأردنيّة، أمس الجمعة، أول حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المتوفاة مسنّة لقيت حتفها أمس الجمعة قبل انتصاف الليل.

وقال المدير العام لمستشفى الأمير حمزة الحكومي المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، الطبيب عبد الرزاق الخشمان، إننا "نسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما".

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "السيدة الأردنية كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة".

وأحصت السلطات حتى اليوم 235 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 18 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس.

كما قررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وتفرض السلطات منذ نحو 10 أيام حجرًا صحيًا إجباريًا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وأوقفت عمّان الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمّعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.