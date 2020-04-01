  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السعودية: وزير الحج والعمرة يدرس إمكانية إلغاء الحج إثر كورونا

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 11:25

السعودية: وزير الحج والعمرة يدرس إمكانية إلغاء الحج إثر كورونا
من مكة المكرمة ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

طلب وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأربعاء، من أكثر من مليون مسلم يعتزمون السفر إلى الحج هذا العام بالتريث قبل وضع خطط لأداء الفريضة حتى تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى إمكانية إلغاء الحج هذا العام.

في شباط/ فبراير الماضي، اتخذت المملكة قرارًا استثنائيًا بإغلاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب الفيروس، وهي خطوة لم تتخذ حتى خلال وباء الإنفلونزا عام 1918 الذي أودى بحياة عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم.

وشددت المملكة القيود حيث لديها أكثر من 1500 حالة مؤكدة بالفيروس، أعلنت السعودية عن 10 حالات وفاة حتى الآن.

يوجد في الشرق الأوسط أكثر من 71 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، معظمها في إيران، وأكثر من 3،300 حالة وفاة.

وقال الوزير السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن "المملكة مستعدة بشكل كامل لخدمة الحجاج والمعتمرين، لهذا السبب طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية."

ومنعت السعودية الدخول أو الخروج من ثلاث مدن رئيسية، من بينها مكة والمدينة، وفرضت حظر تجوال ليلي في جميع أنحاء البلاد، مثل الدول الأخرى حول العالم وفي الشرق الأوسط، علقت المملكة جميع الرحلات التجارية الداخلية والخارجية.

وقال بنتن، من أمام الكعبة، إن المملكة تقدم بالفعل الرعاية لـ 1200 من المعتمرين العالقين في مكة بسبب قيود السفر العالمية، وقال إن عددا منهم يخضع للحجر الصحي في فنادق بمكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريحات بنتن، صباح اليوم الأربعاء، قائلة إنه يجب على المسلمين التحلي بالصبر في وضع خططهم للحج، والذي من المتوقع أن يبدأ الحج أواخر تموز/ يوليو هذا العام.


#السعودية
#الحج
#فيروس كورونا
#كورونا

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدول العربية وكورونا.. لامبالاة أم عدم ثقة شعوبها بمنظوماتها الصحية؟
الدول العربية وكورونا.. لامبالاة أم عدم ثقة شعوبها بمنظوماتها الصحية؟

2020-04-01

كورونا حول العالم: نحو43 ألف وفاة و860 ألف إصابة بالفيروس
كورونا حول العالم: نحو43 ألف وفاة و860 ألف إصابة بالفيروس

2020-04-01

تداعيات كورونا: التحذير من تأجيج النزاعات والحروب في العالم
تداعيات كورونا: التحذير من تأجيج النزاعات والحروب في العالم

2020-04-01

الأكثر قراءة

كورونا: ما عدد المصابين في البلدات العربية ومتى تجرى الفحوصات؟

كورونا: ما عدد المصابين في البلدات العربية ومتى تجرى الفحوصات؟

2020-03-31
الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة

الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة

2020-03-31
تسجيل إصابات جديدة بالكورونا في المجتمع العربي

تسجيل إصابات جديدة بالكورونا في المجتمع العربي

2020-03-31
تقييدات مشددة منذ الأربعاء: الحكومة تصادق على الإغلاق الجزئي للحد من كورونا

تقييدات مشددة منذ الأربعاء: الحكومة تصادق على الإغلاق الجزئي للحد من كورونا

2020-03-31
20 دولة خالية من فيروس كورونا.. من هي؟

20 دولة خالية من فيروس كورونا.. من هي؟

2020-03-31