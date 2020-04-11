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السعوديّة تدرس تعليق صلوات التروايح

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 08:51

السعوديّة تدرس تعليق صلوات التروايح
المسجد الحرام في مكة فارغًا (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

تدرس السعوديّة تعليق صلوات التراويح خلال شهر رمضان في حال استمرّت أزمة فيروس كورونا، بحسب ما أعلن مسؤول سعودي، أمس، الجمعة.

وجاءت تصريحات وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، محمد العقيل، خلال مداخلة هاتفية على قناة "السعودية" الرسمية.

وردًا على سؤال بشأن ما إن كان تعليق الصلوات، بما فيها صلاة التراويح، سيستمر حال تواصل أزمة كورونا، قال العقيل "نعم، لأن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم؛ وبالتالي سيستمر التعليق ما لم تصدر هيئة كبار العلماء والجهات المعنية قرارًا بخلاف ذلك".

وبخصوص أداء الصلوات في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، قال وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، أحمد المنصوري، أن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الخطوات فيما يتعلق بتأدية صلاة التراويح والقيام في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل"، وأشار إلى أن "التوصيات التي تصدر تعتمد على تقييم الوضع العام الذي سيكون من حسن لأحسن"، مشيرا إلى أنه حال صدورها، سيكون التنفيذ على ضوئها.

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، قررت هيئة كبار العلماء السعودية (دينية حكومية عليا) تعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد البلاد، ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة، فيما سجلت 364 إصابة جديدة، لتصل المحصلة إلى 3651، بينها 685 متعافيًا.

وقررت عدة دول إسلامية إغلاق المساجد ودور العبادة كافة وتعليق الصلاة بشكل موقت في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، أبرزها منها فلسطين، والسعودية، ومصر، والأردن، والكويت والإمارات.


#فيروس كورونا
#التروايح
#السعودية
#رمضان
#مكة
#المدينة

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